Saadet Partisi Merkez İlçe Kongresi yarın
Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Kongresi, yarın saat 18.00’de Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapılacak. SP Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, 7. Olağan Kongre’ye Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tonguç’un katılacağını bildirdi. (Haber Merkezi)
Güncel 13.11.2021, 00:05
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