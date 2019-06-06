Saadet Partililer bayramlaştı

Her yıl geleneksel olarak dini bayramlarda bir araya gelen Saadet Partisi teşkilat mensupları bu bayramda da bir araya gelerek bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

Bayramlaşma programına Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, eski İl Başkanı Metin Taş, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, İSOMDER Çorum İl Başkanı Abdullah Gökgöz ve çok sayıda teşkilat mensupları katıldı.

Programa ev sahipliği yapan Saadet Partisi Başkanı Cıdık, mübarek Ramazan Bayramı’nın başta Çorumlular olmak üzere ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Ayrıca her bayram olduğu gibi bu bayramda da yine acı haberler almaya devam ettiklerini söyleyen Faruk Cıdık, “Yine şehitlerimiz var bayram ziyaretleri için, sılayı rahim için Anadolu'nun çeşitli yerlerine gitmek için yola çıkan ve kazada hayatını kaybedenleri duymaktayız. Şehitlerimize ve kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)