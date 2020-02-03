Ruziye Koçak toprağa verildi

Çorum’un tanınmış simalarından Can Yoksul’un da (Selahattin Koçak) kardeşi olan Ruziye Koçak önceki gün hayatını kaybetmesi nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda tören düzenlendi.

Kemal, Meral, Nihal ve Emel Koçak’ın anneleri olan Ruziye Koçak’ın cenazesi saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde helallik alınmasının ardından Tolamehmet Köyü’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.