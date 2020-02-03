Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119243
ALTIN
303.651
DOLAR
5.9811
STERLİN
7.7782
EURO
6.6174

Ruziye Koçak toprağa verildi

Çorum’un tanınmış simalarından eskici antikacı İbrahim Koçak’ın (Kel İbo) eşi Ruziye Koçak toprağa verildi.

Ruziye Koçak toprağa verildi

Çorum’un tanınmış simalarından eskici antikacı İbrahim Koçak’ın (Kel İbo) eşi Ruziye Koçak toprağa verildi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 19:26
Ruziye Koçak toprağa verildi

Çorum’un tanınmış simalarından Can Yoksul’un da (Selahattin Koçak) kardeşi olan Ruziye Koçak önceki gün hayatını kaybetmesi nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda tören düzenlendi.

Kemal, Meral, Nihal ve Emel Koçak’ın anneleri olan Ruziye Koçak’ın cenazesi saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde helallik alınmasının ardından Tolamehmet Köyü’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

İlgili Haberler
Zarife Pamuk toprağa verildi
Zarife Pamuk toprağa verildi
Halim Coşkun’u kaybettik
Halim Coşkun’u kaybettik
Mustafa Ersoy’a veda yemeği
Mustafa Ersoy’a veda yemeği
Epilepsi konusunda farkındalık semineri
Epilepsi konusunda farkındalık semineri
Melike ile Elvan, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi
Melike ile Elvan, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi
Suat Atalay anjiyo oldu
Suat Atalay anjiyo oldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim