Ruziye Koçak hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre yine Çorum’un tanınmış simalarından Can Yoksul’un (Selahattin Koçak) kardeşi olan Ruziye Koçak bugün (2 Şubat 2020 Pazar) hayatını kaybetti.

Kemal, Meral, Nihal ve Emel Koçak’ın anneleri olan Ruziye Koçak’ın cenazesi yarın (3 Şubat 2020 Pazartesi) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde helallik alınmasının ardından Tolamehmet Köyü’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)