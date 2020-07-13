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Ruziye Gür defnedildi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ün annesi Ruziye Gür toprağa verildi.

Güncel 13.07.2020, 19:35
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Ruziye Gür defnedildi

Geçtiğimiz Pazar günü tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde vefat eden Ruziye Gür’ün cenazesi Çiftlik Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Merhumenin cenazesi saat 13.00'de Çorum Özel Hastanesi'nden alınarak Çiftlik Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Levent Batman, CHP eski İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Gazi Özkubat, TESK Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, SGK İl Müdürü Ömer Tök, İŞ-KUR İl Müdürü Ali Şahan, KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, MÜSİAD Şube Başkanı Orhan Coşkun, İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özgür Kılıç, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Kırıkkale Kasaplar Odası Başkanı Gazi Karafilik, 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, İsmail Yağbat, Alper Zahir ve Zübeyir Tuncel, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, Birlik personelleri, Oda Genel Sekreterleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, Recep Gür ailesinin yakın akraba ve dostları ile çok sayıda vatandaş katıldı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamadığı cenazeye çelenk gönderdi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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