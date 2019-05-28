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“Rüzgarı arkasına alan değil, rüzgar oluşturan sendikacılık”

Anadolu Eğitim Sendikası Çorum İl Temsilciliği üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

“Rüzgarı arkasına alan değil, rüzgar oluşturan sendikacılık”

Anadolu Eğitim Sendikası Çorum İl Temsilciliği üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

28 Mayıs 2019 Salı 21:51
“Rüzgarı arkasına alan değil, rüzgar oluşturan sendikacılık”

Toplantıya Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nihat Örs, BASK Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam, Anadolu Eğitim Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yüksel Say, Yönetim kurulu üyeleri Kenan Taşkın, Gazi Gevşek, Mesut Çetinoğlu, Erdal Baloğlu, Ömer Faruk Alkan, Harun Kıvanç ve sendika üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nihat Örs:"Bir iftar yemeğinde daha bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek rüzgarı arkasına alarak değil kendisi rüzgar oluşturarak bağımsız sendikacılık yolunda emek harcayan ve bu kutlu yürüyüşe destek veren herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

Anadolu Eğitim Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yüksel Say da, Çorum'da bağımsız sendikacılığının bayraktarlığını yapmaya ve siyasetten bağımsız sendikacılık yapmaya devam edeceklerini, tüm enerjilerini eğitim çalışanları için harcayacaklarını söyledi.

(Haber Merkezi)

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