Rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji’nin duyurusuna göre rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Kuzey Ege ve Marmara bölgelerinde bugün sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına (saatte 40-70 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde dün gece saatlerinden bugün akşama kadar kuvvetli zaman zaman hamleli fırtına (saatte 40-70 kilometre) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

(AA)