Rüya tabirleri de değişime uğradı

“Rüyalarınızı anlamak için evliya olmanıza gerek yok” diyen rüya yorumcusu ve yazar Gülşen Karagöz, herkesin gördüğü rüyayı kendi kendine kolayca yorumlayabileceğini söylüyor.

Gülşen Karagöz, yeni kaleme aldığı Rüyalar ve Sırları isimli kitabında, eski rüya tabirlerine itibar edilmemesi gerektiğini belirtirken, rüyada köpek görmenin artık ölümü çağrıştırmadığını, kuduz korkusunun geride kaldığını ve köpeklerin artık evlerde beslendiğini anlatıyor.

Gülşen Karagöz, rüyada dişlerin dökülmesinin, aileden birilerinin kaybına işaret sayılmasının da atık geçerliliğini yitirdiğini söylüyor. (Haber Merkezi)