Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz!

“Bir anı paylaşılıyor, elbette güzel, elbette anlamlı…Ama, bu sözün derinliğini tam da karşılamıyor” diye düşündüğümüz olmuyor mu hiç?

Diş Hekimi Yurdagül Damar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir anı var ki, “Hah, tam da bu!” dedirtiyor insana, “Geçmiş Zaman Olur ki, Hayali Cihan Değer’in tam karşılığı bu!”…

*

Çorum’da, Türk musikisinin bir dönemine damgasını vurmuş, pırıltılı isimlerden, Çorum’un değerlerinden biri Yurdagül Damar. Yıllarca, “Koro Şefi” olarak Türk Sanat Müziği Topluluğu’nu yönetti. Nice konserlerle, Çorumlu musiki severlerin gönüllerinde “silinmez” bir yer edindi.

Şimdi sahnelerden uzak olsa da, musikinin hep içinde…

Bir başka deyişle, musiki O’nun ayrılmaz bir parçası…

Ve içinde, nice uzun yılların özlemi…

Anılar, anılar…

*

23 Nisan, hepimizin gurur günü, çocuklarımızın mutluluk ve coşku günü…

Bu kutlu tarihe denk gelen anlar ise çok daha anlamlı…

Burada sözü, Yurdagül Damar’a bırakalım:

“23 Nisan tarihimizde çok özel ve önemli bir gün. Aynı zamanda Türk Musikisinin büyük bestekârı, çok kıymetli hocamız Avni Anıl'ın doğum günü.

Kendisiyle 2002'nin bahar konserimizde Çorum'da karşılaşma onuruna erişmiştik ilk defa. Onunla tanışmak, konuşmak bizlere çok büyük heyecan vermiş, sıcak ilgisi ve muhabbetiyle hiç unutmayacağımız günler yaşamıştık.

4 yıl üst üste konserlerimizi onurlandırdılar, müziksever Çorumlu hemşehrilerimizin büyük beğenisini topladılar, konserlerimize büyük coşku, ilgi kattılar.

Değerli eşi Mine ablamız ve 2 yıl da büyük bestekâr, saygıdeğer hocamız Prof.Dr.Alâeddin Yavaşca hocamız ile konserlerimize enerji, heyecan ve renk verdiler.

Avni Anıl, kendine özgü oluşturduğu eserlerinin dışında, mücadeleci bir araştırmacı, yazar, yayıncı ve bir gezgin usta.

Bıraktığı miras, yüzlerce şarkı ve öylesine büyük bir isim.

Onu tanıma şerefini ömrümüzce taşıyacağız. İyi ki tanıdık, bir arada olduk, saygı ve sevgi duyduk. İyi ki doğmuşsunuz sevgili hocamız. Nur içinde yatınız, ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun.”

*

Avni Anıl, 23 Nisan 1928’de İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelmişti.

Büyük bestekârı 14 Haziran 2008’de, 80 yaşında, yine İstanbul’da kaybettik.

Geride, her biri diğerinden güzel, dillerimizden düşmeyen 120’den fazla beste bıraktı.

“Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan” diyor büyük bestekâr, ama ne O’nu unutmak mümkün, ne de şarkılarını…

“Gün be gün yaşanan o hatırayı, unutup bir yana atmak olmaz ki…”

İki büyük üstat: Prof.Dr.Alâeddin Yavaşca ve Avni Anıl…Musikinin iki devinin arasında ise Yurdagül Damar…

Diş Hekimi Yurdagül Damar, Mine-Avni Anıl çiftiyle…

Yurdagül Damar’ın albümünden, yine pqaha biçilmez bir anı fotoğrafı… Alâeddin Yavaşca ve Avni Anıl üstatlarla…

Bestekâr Avni Anıl’ın da katıldığı konserlerden birinin sonunda…