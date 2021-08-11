Rusya’ya bir kez daha “Çığ” düştü

2015 yılından bu yana Rusya’da 35’in üzerinde tiyatro tarafından sahnelenen “Çığ” bu defa Kabardin-Balkar Cumhuriyeti başkenti Nalçik'te sahneleniyor. Balkar Devlet Tiyatrosu’nda 28 Temmuz’da prömiyer yapan oyunun yönetmeni Aubekir Miziev. Oyunun Balkarca çevirisi ise Kanshaubiy Miziev tarafından yapıldı.

(Haber Merkezi)

