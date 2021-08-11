Rusya’ya bir kez daha “Çığ” düştü
18 Temmuz 2019 tarihinde kaybettiğimiz dünyaca ünlü Çorumlu oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu’nun “Çığ” isimli oyunu, Rusya’da bir kez daha sahneye konuldu.
Güncel 11.08.2021, 22:08
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2015 yılından bu yana Rusya’da 35’in üzerinde tiyatro tarafından sahnelenen “Çığ” bu defa Kabardin-Balkar Cumhuriyeti başkenti Nalçik'te sahneleniyor. Balkar Devlet Tiyatrosu’nda 28 Temmuz’da prömiyer yapan oyunun yönetmeni Aubekir Miziev. Oyunun Balkarca çevirisi ise Kanshaubiy Miziev tarafından yapıldı.
(Haber Merkezi)
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