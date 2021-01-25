Rusya'da, korona virüs mutasyonunun fotoğrafı çekildi

Rusya’da, İngiltere’de ortaya çıkan yeni korona virüs mutasyonunun ilk mikroskobik fotoğrafı çekildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektor Devlet Bilimsel Araştırmalar Merkezi uzmanları, İngiltere'de görülen korona virüs mutasyonunun mikroskobik fotoğrafını çekti. İngiltere kaynaklı korona virüs mutasyonunun Vektor araştırma merkezi tarafından dünyada ilk kez görüntülendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Rospotrebnadzor tarafından geliştirilen PCR testlerinin bir hastada yeni korona virüs mutasyonunu tespit edebildiği ve EpiVacCorona aşısının mutasyona karşı etkili olduğu belirtildi.