Rüştü Çağlar’ın kayınpederi Ekrem Oran İzmir’de vefat etti

Çorum Belediye Meclisi’nin CHP’li üyelerinden, Köy Hizmetleri’nden emekli Ziraat Mühendisi Rüştü Çağlar’ın kayınpederi Ziraat Yüksek Mühendisi Ekrem Oran (84), bu sabah saat 08.45’te İzmir’deki evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Sevgi Oran’ın eşi, Rengin Çağlar ve Hava Pilot Albay Soner Oran’ın babaları, Topraksu teşkilatının kuruluşunda büyük emeği bulunan, Köy Hizmetleri Samsun Bölge Müdürlüğünden emekli Ekrem Oran’ın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra İzmir Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

