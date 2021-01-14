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Rumi Bekiroğlu’ndan tepki

Gelecek Partisi Etik Kurulu Üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi Av. Rumi Bekiroğlu, Türkiye’ye ilk gelen yeni tip koronavirüs aşısından 27 kişiden 1’ine aşı düştüğünü ancak Çorum’da bu oranın 55 kişide 1’inin aşılanacağı anlamına geldiğini vurgulayarak tepki gösterdi.

Güncel 14.01.2021, 19:20
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Rumi Bekiroğlu’ndan tepki

Gelecek Partisi Etik Kurulu ve Kurucular Kurulu Üyesi Av. Bekiroğlu, Türkiye’de yeni tip koronavirüs aşısının uygulanmaya başladığını hatırlatarak sosyal medya hesabından şu görüşe yer verdi: “Çorum Valisi Mustafa Çiftçi bey dün açıklama yapmış: “ilimize 9500 adet“ aşı gelmiş. 81 milyona 3 milyon aşı geldi. Her 27 kişiden 1 kişiye aşı tekabül ederken, Çorum’da 530 bin nüfustaki oranı 55’te 1 kişi aşı olacak. Bu nasıl bir dağıtım ve adalet?”

(Haber Merkezi)

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