Rumi Bekiroğlu’ndan tepki

Gelecek Partisi Etik Kurulu ve Kurucular Kurulu Üyesi Av. Bekiroğlu, Türkiye’de yeni tip koronavirüs aşısının uygulanmaya başladığını hatırlatarak sosyal medya hesabından şu görüşe yer verdi: “Çorum Valisi Mustafa Çiftçi bey dün açıklama yapmış: “ilimize 9500 adet“ aşı gelmiş. 81 milyona 3 milyon aşı geldi. Her 27 kişiden 1 kişiye aşı tekabül ederken, Çorum’da 530 bin nüfustaki oranı 55’te 1 kişi aşı olacak. Bu nasıl bir dağıtım ve adalet?”

(Haber Merkezi)