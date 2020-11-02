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Rumi Bekiroğlu, Etik Kurulu'nda

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Çorum İl Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde Etik Kurulu'na seçildi.

Güncel 02.11.2020, 19:20
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Rumi Bekiroğlu, Etik Kurulu'nda

AK Parti’den ayrılan eski başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi’nin 1. Olağan Kongresi, Ankara’da ANFA Altınpark Kongre Merkezi’nde “Gelecek Senin, Gelecek Türkiye’nin” sloganıyla gerçekleştirildi.

Kayıtlı 1010 delegeden 842’sinin oy kullandığı seçimde 13 oy geçersiz sayıldı. Geçerli 829 oyun tamamını alan Ahmet Davutoğlu, partisinin ilk olağan kongresinde genel başkanlığa seçildi.

Partinin kurucular kurulu ve Çorum İl Koordinatörü Rumi Bekiroğlu etik kurulu asıl üyeliğine seçildi.

Öte yandan 5 Eylül’de yapılan İl Kongresi’nde Genel Merkez kongre delegeliğine seçilen Gökhan Külcü, Mahmut Öztemiz, Halil Kurt, Levent Batman, Çağdaş Can, İsmail Barış Coşgunsu, Namık Arslan ve Fatih Softa da kongrede hazır bulundular. (Haber Merkezi)

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