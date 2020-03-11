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“Ruhsatlı dezenfektan tercih edin”

Çorum’un yanı sıra komşu illerde de hizmet Han Sağlık Hizmetleri İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Temizlik Firması Sahibi Burhan Demigan ile Genel Müdürü Nurcan Aşan, coronavirüs kaygılarının egemen olduğu şu günlerde, dezenfektan konusunda duyarlı olmaları konusunda yurttaşları uyarıyorlar.

“Ruhsatlı dezenfektan tercih edin”

Çorum’un yanı sıra komşu illerde de hizmet Han Sağlık Hizmetleri İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Temizlik Firması Sahibi Burhan Demigan ile Genel Müdürü Nurcan Aşan, coronavirüs kaygılarının egemen olduğu şu günlerde, dezenfektan konusunda duyarlı olmaları konusunda yurttaşları uyarıyorlar.

11 Mart 2020 Çarşamba 23:12
“Ruhsatlı dezenfektan tercih edin”

Burhan Demigan ve Nurcan Aşan, ruhsatsız dezenfeksiyon ürünlerinin, umulan yararı sağlama garantisinin olmadığına dikkat çekerek, firma olarak Dünya Sağlık Örgütü’nden ruhsatlı Exel Dezex-A markalı güçlü dezekfektanı kullandıklarını belirttiler.

Ülkemizde coronavirus vakasına rastlanmadığını, ancak, dünyanın dört bir yanında yaygınlaşan bu global tehdit karşısında dikkatli ve hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Demigan ve Aşan, bu konudaki uyarılara eksiksiz uyulmasının zorunlu olduğunu da dile getirdiler.

(Erkan BAYATLI)

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