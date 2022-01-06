Ruhsat harçlarına zam

Çorum İl Özel İdaresi’nin görev alanı içerisinde bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsatları kapsamında ruhsatlandırılan işyerlerine ait 2022 yılı ücret tarifesi yeniden belirlendi.

İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre belirlenen yeni tarifeyi açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre Özel İdare sorumluluğu altındaki bölgelerde 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler (Tüp dolum tesisi, mezbaha, 60 bin üzeri tavuk çiftliği vb.) için ruhsat ücreti 8 bin oldu.

Akaryakıt ve LPG otogaz istasyonu ile ekmek fabrikası gibi 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler’in ruhsat ücreti 4 bin; ekmek fırını, pastane, marangoz gibi 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler’in ruhsat ücreti 2 bin; kahvehane ve bakkal gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat ücreti 250; içkili yerlere verilecek açma ve çalışma ruhsatı ücreti 2 bin lira oldu. (Taner ŞİMŞEK)



