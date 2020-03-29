Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
88125
ALTIN
338.579
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0358
EURO
7.1137

Ruhsat dışı yapılan iki kat yıktırılıyor

Kadeş Barış Meydanı’na bakan ve Ak Parti İl Merkezi olarak düzenlenmek üzere kiralandığı bilinen binada, ruhsat dışı yapımına girişilen iki katın yıkımına başlandı.

Ruhsat dışı yapılan iki kat yıktırılıyor

Kadeş Barış Meydanı’na bakan ve Ak Parti İl Merkezi olarak düzenlenmek üzere kiralandığı bilinen binada, ruhsat dışı yapımına girişilen iki katın yıkımına başlandı.

29 Mart 2020 Pazar 19:13
Ruhsat dışı yapılan iki kat yıktırılıyor

Belediye Encümeni’nin yıkım kararı üzerine, binanın projeye uygun hale getirilmesi için çalışmalara başlandığı gözlendi.

Belediye Basın Birimi’nin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

“Son günlerde gündeme gelen bir kaçak inşaatla ilgili bu açıklama zaruri hale gelmiştir. Öncelikli şu hususu altını çizerek belirtmek isteriz ki bahse konu inşaat hiçbir siyasi parti ile ilişkili değildir. İnşaat bir şahsa ait olup, bu şahsın ismini buradan açıklamayı uygun bulmuyoruz.

Kadeş Barış Meydanına bakan bir kaçak bina ile ilgili ilk işlemimizi yaklaşık altı ay önce yani 07.10.2019 tarihinde gerçekleştirdik. Yapı Kontrol Müdürlüğümüze bağlı teknik personelimiz bu tarihte bahse konu inşaatta incelemelerde bulunmuş, plan ve projeye aykırılık bulunduğunu belirleyerek bu durumu tutanak altına almıştır.

İnşaat sahibi inşaat projesine uyması noktasında uyarılmıştır. İnşaat sahibi gerekli düzenlemeleri yaptığını beyan ettikten sonra da teknik personelimiz tarafından bina incelenmiş eksikliklerin giderilip giderilmediği yerinde kontrol edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda; 17.02.2020 tarihinde inşaat sahibinin müracaatı üzerine yapı kullanım belgesi tanzim edilmiştir. Yapı kullanım belgesinin verilmesinden sonra inşaat sahibi plan ve projeye aykırı olarak ilave bölümler oluşturduğu yine teknik personelimiz tarafından tespit edilerek 23.03.2020 tarihinde tutanak altına alınmıştır. Sonrasında ise Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz inşaatta ikinci kez mühürleme işlemi gerçekleştirmiştir. Konu Belediye Encümenine havale edilmiş, haftanın her Perşembe günü toplanan Belediye Encümeni de 26.03.2020 tarihinde toplanmış ve bahse konu inşaat sahibine 3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesi uyarınca 85 bin 284 TL 20 KR imar para cezası uygulamasına karar vermiştir.

Ayrıca 15 gün içerisinde ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesine, getirilmediği takdirde de binanın imara aykırı kısımlarının yıkılmasını, yıkım bedelinin inşaat sahibinden tahsilini ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını da kararlaştırılmıştır.

Ezcümle, Belediyeler kanunla belirlenen yetki ve sorumlulukları uygulamakla yükümlüdür. Şehrimizde, Belediye yetkileri hususunda olan tüm konularda kanun ve sorumluluklar baz alındığı gibi imar konusunda da inşaat sahibinin ismine ve sıfatına bakılmaksızın kanunun gereği uygulanmaktadır. Bu durum bugün bu şekilde olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kanunlardan aldığımız sorumluluk ve hemşehrilerilerimizden aldığımız yetki ile Çorum’umuza daha iyi hizmet etmeye devam edeceğiz.”

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
TCMB: "Türkiye salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak"
TCMB: "Türkiye salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak"
"23 kişi daha hayatını kaybetti"
"23 kişi daha hayatını kaybetti"
"Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı"
"Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı"
Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi
Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi
Çorum Valiliği "sokağa çıkma yasağı" haberlerini yalanladı
Çorum Valiliği "sokağa çıkma yasağı" haberlerini yalanladı
Sağlık için 4 bin paket süt
Sağlık için 4 bin paket süt
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim