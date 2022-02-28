Ruh sağlığı uzmanı çiftten muayenehane
Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Uğur Güveli’nin kızı Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Melike Güveli Bozkurt ile eşi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aruz Bozkurt, mecburi hizmetlerini tamamlayarak Ankara Cinnah Caddesi’nde muayenehane açtılar.
Güncel 28.02.2022, 20:20
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Dr. Melike Güveli Bozkurt, çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm, öğrenme güçlüğü gibi rahatsızlıklarla ilgili, Dr. Aruz Bozkurt ise yetişkinler için psikoterapi, farmakoterapi alanlarında Çorumlu hemşehrilerine hizmete hazır olduklarını bildirdiler.
(Haber Merkezi)
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