Ruh sağlığı uzmanı çiftten muayenehane

Dr. Melike Güveli Bozkurt, çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm, öğrenme güçlüğü gibi rahatsızlıklarla ilgili, Dr. Aruz Bozkurt ise yetişkinler için psikoterapi, farmakoterapi alanlarında Çorumlu hemşehrilerine hizmete hazır olduklarını bildirdiler.

(Haber Merkezi)

