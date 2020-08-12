Rufail Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Rufail Şahin dün hayatını kaybetmişti. Merhumun cenazesi saat 11.30’da Ulumezar’da düzenlenecek olan cenaze törenin ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine MHP İl Başktanı Agah Karapıçak, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ülkü Ocakları Çorum Şube Başkanı Orhan Tosik 2018 genel seçimleri 1. Sıra milletvekili adayı Mehmet Akif Aras, Çorum eski belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)