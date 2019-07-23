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Romanya’dan Çorum’a gelin geldi

Romanya’da otelcilik işiyle uğraşan Çorumlu Mehmet Akif Kara, hayatını Rumen kızı Ana Maria Popescu ile birleştirdi.

Romanya’dan Çorum’a gelin geldi

Romanya’da otelcilik işiyle uğraşan Çorumlu Mehmet Akif Kara, hayatını Rumen kızı Ana Maria Popescu ile birleştirdi.

23 Temmuz 2019 Salı 18:39
Romanya’dan Çorum’a gelin geldi

Uluslararası ekonomi okuduktan sonra Romanya’ya çalışmaya giden İskilipli Mehmet Akif Kara, burada tanıştığı Rumen kızı Ana Maria Popescu’yu önce Müslüman olmaya, daha sonra da evlenmeye ikna etti.

Çorumlu Mehmet Akif, Müslüman olduktan sonra Türkiye’ye dönen Rumen kızı ile hayatını birleştirerek geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Çorum'un İskilip ilçesi Kayı köyü nüfusuna kayıtlı olan Sadık Kara'nın oğlu Mehmet Akif Kara ile Rumen Ana Maria Popescu’nun kına gecesi 18 Temmuz 2019 Perşembe günü, düğünü ise 20 Temmuz 2019 Cumartesi akşamı Beylikdüzü'nde Valentina Davet Salonu’nda gerçekleştirildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde oyun havasından harmandalına, zeybekten roman havasına, atabarından horonuna kadar Türkiye’nin değişik bölgelerinden çok sayıda oyun sunuldu.

ÇORUM HABER, genç çifti tebrik eder ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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