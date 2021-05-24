“Röfüjde yeni düzenleme kavşak noktasıyla sınırlı”

Belediye yetkililerinin açıklamasına göre, kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi’nde, iki bölgede röfüj düzenleme çalışması yapıldı. Bahabey ve Hamit Kaplan Caddesi kavşaklarında, geçmiş yıllarda Gazi ve İnönü caddelerinde yapılan uygulamalardan farklı bir çalışma gerçekleştirildi.

Yetkililer, bu çalışmanın iki kavşak noktası ile sınırlı olduğunu belirterek, “Gazi ve İnönü Caddelerinin tamamında uygulanan orta refüj çalışması ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmayacaktır. Çorum Belediyesi olarak daha yeşil bir Çorum için yeni yeşil alanlar oluşturuyoruz. Park ve yeşil alanlarımızı yetişmiş ağaçlarla, mevsimlik çiçeklerle donatmaya devam ediyoruz. Daha yeşil bir Çorum için aşka çalışıyoruz.” ifadelerini kullandılar.

(Haber Merkezi)

