Robotik Kodlama atölyesi için malzeme alındı

Robotik Kodlama Atölyesi Malzeme Alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve 4 firmanın teklif verdiği ihalede ilk olarak firmaların belgeleri ve teklifleri incelendi.

Yaklaşık maliyeti 687 bin 218 TL olan ihalede Çavuşoğulları Kimya Sanayi 683 bin 650 TL, Renis Dış Ticaret 788 bin 69 TL, Dicle Laboratuvar Eğitim Hizmetleri Sanayi 794 bin 91 TL ve Elçin Mert ise 877 bin 750 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Nurdan AKBAŞ)

