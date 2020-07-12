Robert Kolejlilerden sokak müziği
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Robert Koleji’nde okuyan ve okulların kapalı olması sebebi ile memleketlerinde bulunan iki gençle biraraya geldi.
Güncel 12.07.2020, 19:56
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Önceki gün Gazi Caddesi üzerinde esnaf ziyaretinde bulunan Yusuf Ahlatcı, caddede sokak müziği yapan ve Robert Koleji’nde okuyan Alper Koç ime arkadaşı Cenk’le akşam selfisi yaptı.
Öğrencilerin artık harç ödemediğini belirterek verilen burslarda da çok farklı bir noktaya gelindiğine işaret eden Yusuf Ahlatcı, lisans öğrencilerine 550 lira, lisans üstü öğrencilere 1100 lira, doktora öğrencilerine ise 1650 lira kredi veya burs imkanı verildiğini vurguladı.
(Haber Merkezi)
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