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Robert Koleji’nden Çorum’da “Toplum Hizmeti” çalışması

Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından biri olan Özel Amerikan Robert Koleji öğrencileri “Toplum Hizmeti” çalışması kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu’ndaki 80 öğrenciye bir hafta boyunca eğitim verdi.

Robert Koleji’nden Çorum’da “Toplum Hizmeti” çalışması

Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından biri olan Özel Amerikan Robert Koleji öğrencileri “Toplum Hizmeti” çalışması kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu’ndaki 80 öğrenciye bir hafta boyunca eğitim verdi.

30 Haziran 2019 Pazar 22:20
Robert Koleji’nden Çorum’da “Toplum Hizmeti” çalışması

Uyguladığı eğitim modeli ve sosyal sorumluluk projeleri ile de ön plana çıkan Özel Amerikan Robert Koleji öğrencilerinin toplum odaklı düşünme ve davranma becerilerini lise sonrası hayatlarına taşıyarak, ülkede ve dünyada sorumluluk sahibi aktif yurttaşlar olmaları hedefi ile hayata geçirdiği “Toplum Hizmeti” çalışması kapsamında Çorumlu öğrencilerle buluşturdu.

Lise hayatları boyunca toplam 75 saat toplum için yararlı çalışmalar yapmaları zorunlu olan Özel Amerikan Robert Koleji’nden 18 lise öğrencisi beraberlerinde öğretmenleri İsmail Kara ve Serhan Serdar öncülüğünde geçtiğimiz günlerde Çorum’a geldi. Ziya Gökalp İlkokulu Müdürü Turgut Çağlayan, Müdür Yardımcıları Günay Arslan, Mustafa Akıllı, öğretmenler Gül Keleş ve Selin Kayadibi’nin de büyük katkı sağladığı program uyarınca Ziya Gökalp İlkokulu 3 ve 4.sınıfta okuyan 80 öğrenciye 5 gün boyunca teorikte gördükleri dersler uygulamalı olarak anlatıldı. Özel Amerikan Robert Koleji öğrencileri ayrıca Resim, Müzik, Drama ve Spor kategorilerinde hazırlanan birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinliklerle öğrencilere çeşitli bilgiler vermeyi başardı.

Bir hafta süren etkinlikler sonunda eğitime katılan 80 öğrenciye Robert Koleji öğrencileri tarafından sertifika verildi. Okul önünde düzenlenen veda törenine öğrenci velileri de katıldı. Bu törende öğrenciler sertifikalarını alırken, Okul Müdürü Turgut Çağlayan da Amerikan Robert Koleji öğretmenlerine plaket takdim etti. Programda bir hafta boyunca eğitim alan öğrenciler de öğrendiklerini çeşitli gösterilerle sergilediler. Törende konuşan Okul Müdürü Çağlayan; Özel Amerikan Robert Koleji idareci öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

Toplum Hizmeti çalışması kapsamında Çorum’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden misafir öğrenciler ise “Bizim bu projedeki amacımız hem çocuklarla tanışmak, onlara buradaki hayatlarında başka hayatları olduğunu göstermek istedik. Çocuklarla burada çok güzel vakit geçirdik. Burada olmaktan dolayı mutluyuz.” dedi

(Volkan SINAYUÇ)

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