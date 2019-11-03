Rize’nin yeşil incisine Çorum’da büyük ilgi

Çorumlu ve Rizeli iki girişimcinin, Albayrak Caddesi’nde Albayrak İlkokulu yanında açtıkları Sırdem Çay Keyfi Fabrika Satış Mağazası, kimyasal ve katkı maddesi içermeyen yüzde yüz doğal ürünleriyle Çorum’da büyük ilgi görüyor.

Zafer Özkaya ve Hasan Yurtvermez, geçtiğimiz günlerde hizmete açtıkları işyerinde, Rize’nin yeşil incisi olarak kabul edilen Sırdem Çay’ı Çorumlularla buluşturdular.

Sırdem Çay’ın farklılığını Çorumluların da hissetmeye başladıklarını belirten Özkaya ve Yurtvermez, “Farklı ve keyifli tadı, çeşitli çay seçenekleri ile yapabileceğiniz hoş sohbetler, özenle seçilmiş damak lezzetleri, ve standartların üstünde işletmecilik anlayışımız ile bambaşka bir yaşam tarzı sunmak için varız.” dediler.

Özkaya ve Yurtvermez, önce çay ocakları, kıraathane ve kafelere toptan satış yaptıklarını, olumlu geri dönüşlerden sonra ise fabrika satış mağazası açmaya karar verdiklerini söylediler. (Aliye ÖNCEL)