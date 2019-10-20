Rize’nin yeşil incisi Çorum’da

Sırdem Çay Keyfi Fabrika Satış Mağazası’nın açılış kurdelesini Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve diğer davetliler kesti.

Kimyasal ve katkı maddesi içermeyen %100 doğal ürünleri ile Çorum’da farklı çay keyfi sunmayı hedefleyen Çorumlu ve Rize’li iki girişimcinin kokusu, rengi ve tadıyla Rize’nin yeşil incisi olarak kabul edilen Sırdem Çay’ı Çorumlularla tanıştırmak için açtığı fabrika satış mağazası Albayrak Caddesi numara 16/B (Albayrak İlkokulu yanı) adresinde bulunuyor.

İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgesinin ilk fabrika satış mağazası olma özelliği taşıyan işletmelerinde Çorum halkına Sırdem Çay’ın farkını hissettireceklerini belirten işletme sahipleri Özkaya ve Yurtvermez, “Farklı ve keyifli tadı ile çeşitli çay seçenekleri ile yapabileceğiniz hoş sohbetler, özenle seçilmiş damak lezzetleri ve standartların üstünde işletmecilik anlayışımız ile bambaşka bir yaşam tarzı sunmak için varız” dedi

Fabrika Satış Mağazası’ndan önce çay ocakları, kırathaneler ve kafelerde toptan satışı yaptıklarını belirten Özkaya ve Yurtvermez, müşterilerden aldıkları memnuniyet ve olumlu geri dönüşlerden sonra fabrika satış mağazası açmaya karar verdiklerini söyledi.

(Taner ŞİMŞEK)