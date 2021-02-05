“Rızabey Apartmanı'nın yerine park yapılsın” çağrısı

Rızabey Apartmanı Park Olsun İnisiyatifi milletvekili ve belediye başkanlarına mektup gönderdi. İnisiyatif, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan PTT'den İzmir milletvekilleri ve belediye başkanlarına mektup göndererek depremde 27'si çocuk 44 kişinin öldüğü Rızabey Apartmanı'nın park olması için desteklerini istedi.

Rızabey Apartmanı Park Olsun inisiyatifi sözcüsü Çorumlu Emine Yücel, açıklamasında; 30 Ekim’de Sisam Adası’nda meydana gelen deprem nedeniyle İzmir Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda birçok kişinin annesini, babasını, eşini, kardeşini, çocuğunu kaybettiklerini söyledi.

“RESMİ OLARAK BAŞVURDUK”

İzmir depremi için bir sembol haline gelen bu apartmanın bulunduğu alanın boş bırakılarak deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini söyleyen Yücel, “Yaşamlarının bundan sonraki kısmında depremle birlikte saniyeler içinde yok olan yaşamları hatırlamaları, bu duyarlılıkla yaşamlarını devam ettirmelerini ve geride kalan tüm insanların deprem bilinci ile hareket etmelerini sağlamak için, burada kent hafızasını oluşturmak üzere Rıza Bey enkaz alanının çocuk parkı yapılması hususunda resmi olarak başvurduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden henüz bir sonuç alamadık” diye konuştu.

İnisiyatif sözcüsü Emine Yücel, "Bizim yüreğimizi yakan bu acıları hiç kimsenin bir daha yaşamaması için bugün buradan tüm İzmir milletvekillerine ve tüm İzmir belediye başkanlarına ayrı ayrı yazmış olduğumuz mektupları gönderiyor, sadece vicdanlarına kulak vererek bizlere destek olmalarını istiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)