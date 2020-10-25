Rıza Tarhan defnedildi

Suna Tarhan’ın eşi, Menekşe Gür, Gönül Soylu, Yusuf Tarhan, Satı Kapısız ve Özlem Gözyalıyan’ın babası Rıza Tarhan, hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi önceki gün Çorum Merkez Mislerovacığı Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, bazı kurum ve kuruluşların yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)