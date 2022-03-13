Rıza Kaplan vefat etti

Çorum'da sanayi esnafından Cem Kaplan'ın da babası olan Rıza Kaplan'ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde saat 13.30'da düzenlenen törenin ardından Hamdiköy'de toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

