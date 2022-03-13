Rıza Kaplan vefat etti
Sağlık sorunları nedeniyle uzun zamandır tedavi gören Rıza Kaplan hayatını kaybetti.
Güncel 13.03.2022, 18:14
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Çorum'da sanayi esnafından Cem Kaplan'ın da babası olan Rıza Kaplan'ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde saat 13.30'da düzenlenen törenin ardından Hamdiköy'de toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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