Rıza Ilıman anıldı 

18. Dönem Çorum Milletvekili ve Halkevleri eski Genel Başkanı Rıza Ilıman, aramızdan ayrılışının 7. yıldönümü nedeniyle yakınları ve sevenleri tarafından özlemle anıldı.

Eğitimci Rıza Ilıman, 18 Mayıs 2014 tarihinde, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Bayındır Hastanesi’nde 80 yaşında hayatını kaybetmiş, 20 Mayıs 2014’te TBMM ve Halkevleri Genel Merkezi önünde düzenlenen törenlerden sonra Kuşsaray köyünde toprağa verilmişti. (Haber Merkezi)

