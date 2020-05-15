Rıza Ilıman 6. ölüm yıldönümünde anılıyor

1987-91 yılları arasında SHP Çorum Milletvekilliği yapan emekli öğretmen ve gazeteci Rıza Ilıman, 18 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da yaşamını yitirmiş ve TBMM’de düzenlenen törenin ardından Çorum’a getirilerek, Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilmişti.

Çorum eski Baro Başkanlarından Avukat Yücel Ilıman ile İlhan ve İlhami Ilıman'ın babası emekli eğitimci ve gazeteci, eski Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ı ölümünün 6. yılında saygıyla anıyoruz. (Haber Merkezi)