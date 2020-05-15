1987-91 yılları arasında SHP Çorum Milletvekilliği yapan emekli öğretmen ve gazeteci Rıza Ilıman, 18 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da yaşamını yitirmiş ve TBMM’de düzenlenen törenin ardından Çorum’a getirilerek, Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilmişti.
Çorum eski Baro Başkanlarından Avukat Yücel Ilıman ile İlhan ve İlhami Ilıman'ın babası emekli eğitimci ve gazeteci, eski Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ı ölümünün 6. yılında saygıyla anıyoruz. (Haber Merkezi)
Rıza Ilıman 6. ölüm yıldönümünde anılıyor
18 Mayıs 2014 tarihinde kaybettiğimiz emekli öğretmen, gazeteci, Halk Evleri Eski Genel Başkanı, Çorum eski milletvekili Rıza Ilıman’ı aramızdan ayrılışının 6.yıldönümünde bir kez daha saygıyla anıyoruz.
1987-91 yılları arasında SHP Çorum Milletvekilliği yapan emekli öğretmen ve gazeteci Rıza Ilıman, 18 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da yaşamını yitirmiş ve TBMM’de düzenlenen törenin ardından Çorum’a getirilerek, Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilmişti.