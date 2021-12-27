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Rıza Gökgöz defnedildi
Güncel 27.12.2021, 22:53
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Çorum’un tanınmış emekli bankacılarından Rıza Gökgöz hayatını kaybetti.
Sultan Gökgöz’ün eşi, Murat, Birsen, Nursen ve Gülsen Gökgöz’ün babaları olan 76 yaşındaki Rıza Gökgöz bir süredir hastalığı nedeni ile tedavi görüyordu. Son olarak İzmir’de çocuklarının yanında kalan Rıza Gökgöz burada hayatını kaybetti. Rıza Gökgöz’ün cenazesi dün İzmir’den İstanbul’a, buradan havayolu ile Merzifon üzerinden Çorum’a getirildi.
Rıza Gökgöz’ün cenazesi saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi’ndeki törenin ardından Amasya’nın Göynücek İlçesi’ne bağlı Çayan Köyü’nde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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