Flaş HaberÇORUM FK’DA İMZA ŞOV!
Rıza Demirci ablasını kaybetti
Çorum'un tanınmış simalarından, Fenome AVM Müdürü Rıza Demirci'nin ablası Döndü Başöngen (85), dün akşam İstanbul Kartal'da beyin kanaması nedeniyle 2 aydan beri tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Güncel 09.07.2022, 21:41
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Ali Başöngen'in eşi, Dr. Şule Başöngen'in annesi olan Döndü Başöngen'in cenazesi, yarın saat 10.00'da Hacı Bektaş Veli Vakfı'nda düzenlenecek törenden sonra Cevizli köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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