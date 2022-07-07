Rıza Altıntaş'ı kaybettik

Yüksel Sade ve merhum Elvan Altıntaş'ın babaları, Rafet ve Ziya Altıntaş ile Çağrı ve Tuğrul Sade'nin dedeleri, Erkan Damatoğlu, CHP Belediye Meclisi üyeleri Rüştü Çağlar ve Meserret Garipoglu, Meryem Çağlar ve Arzu Şahin'in dayıları olan Rıza Altıntaş'ın cenazesi, bayramın birinci günü (Cumartesi) Ulucami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı' da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.