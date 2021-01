River Tarım’ın soğuk hava deposu yatırımıyla Çorum’a gelen “övgü”

Kırsal Kalkınma ve Destekleme Kurumu 10. Çağrı döneminin tanıtımı için 07.01.2021 tarihinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Mustafa Ilıca ve çocuklarına ait olan River soğuk hava depolarından övgüyle bahsetti.

Pakdemirli açıklamasında; “Emrah Ilıca tarafından TKDK destekleriyle modern bir tesis kurulduğunu, 50 kişiye istihdam sağlandığını, Çorum’da gıda sektöründe faaliyet gösteren soğuk hava deposunun Türkiye’de örnek bir tesis olduğunu” ifade etti.

Tarım Bakanı tarafından Türkiye için örnek gösterilen ilimizdeki bu işletmeyi daha yakından tanıtmak amacıyla Firma Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Ilıca ile görüştük ve ÇORUM HABER okurlarımızla paylaşmak için ayrıntılı bilgi aldık. İşletme hakkında bilgi veren Ilıca şunları söyledi:

220 DEKAR MEYVE BAHÇESİ, 50 BİN AĞAÇ

“Tarım sektörüne profesyonel olarak 2008 yılında 65 dekar tam bodur meyve bahçesi kurarak başladık. Tam bodur, telli terbiye sistemli, damlama sulamalı, fileli olan bahçemize bölge iklimimize uygun ve ticari anlamda piyasada tercih edilen meyve çeşitlerinden yaklaşık 20 bin civarında elma fidanı diktik. Daha sonra bahçelerimizi genişleterek yaklaşık 50 bin civarında fidanı olan 220 dekar modern bahçelerimizi kurduk. Ürettiğimiz meyveleri uzun süre muhafaza edebilmek için küçük bir soğuk hava deposu yaptık. Zamanla meyve üretimimiz arttı, depolarımız yetersiz kaldı bu defa Organize Sanayi Bölgesi’ne giderek daha modern ve kapasitesi yüksek soğuk hava depoları kurmaya karar verdik.

TKDK DESTEĞİYLE EN MODERN DEPO

Depolarımızı kurmadan önce yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda depo ziyaret ederek farklı örnekler üzerinde bu sektördeki meslektaşlarımızın tecrübelerinden yararlandık. Sonuçta bu sektörde dünyada kullanılan en son teknolojiyi kullanmayı, en iyisini yapmayı hedefledik. TKDK desteklerinden yararlanarak sonuçta hedeflerimizin ilk aşamasını gerçekleştirdik. Hedef olarak Türkiye’nin en büyüğü olmayabiliriz ama Türkiye’nin en modern ilk üç deposundan birisi olmayı, en kaliteli ürün satan ilk beş firması arasında kalmayı kendimize ilke edindik. Tüm uğraşlarımızı bu çerçevede yoğunlaştırdık. Bu gayretlerimiz ve ürün kalitemizle sektörde dikkat çekmeye, ulusal zincir marketlerin ilgi odağı olmaya başladık. Sonuçta Soğuk hava depoculuğu alanında Türkiye’nin en modern deposu olduk ve bunu da belgeledik. En kaliteli meyve satan firmalar arasına da girdik ama bu alanda istediğimiz konuma ulaşmakta zorlandık. Zira kaliteli üretim yapan bahçeler bulmakta sıkıntı yaşadık. Çok farklı illerde çok sayıda bahçe gezdik. Sonuçta ulusal zincir marketlerin Türkiye geneli meyve aldıkları sayılı ilk 10 firmasından birisi olduk. 2020 yılında Türkiye geneli 72 ilde ulusal zincir marketlerin raflarında ürünlerimiz satıldı bundan da onur duyduk.

YURT İÇİNDE SARAYLIM, YURT DIŞINDA RİVER

Ürünlerimizi yurtiçinde “Saraylım Tarım” logosuyla, Yurtdışında ise “River Tarım” olarak satıyoruz. Markalaşma yolunda hızla ilerliyoruz. Meyvecilik sektöründe kısa zamanda büyük başarılar yakalıyoruz. Ailece teknik bir yönetime sahibiz. Yönetim Kurulunda babamız İnşaat Mühendisi Mustafa Ilıca olarak inşaat yatırım işleri yanında tecrübeleri ile bize rehber oluyor. Oğuz Ilıca, makine mühendisi olması nedeniyle makine ekipman konusunda bilgi ve donanımı ile makinaları seçiyor, işin başında duruyor. Ben, elektrik elektronik mühendisi olmam nedeniyle özellikle depolarımızda enerji kontrolü ve bu alanda kayıpların önlenmesinde aktif olarak işi takip ediyorum. Tedarik, üretim ve satış konularında aramızda iş bölümü yapıyoruz, tüm departmanlarda gıda veya ziraat mühendisleri istihdam ediyoruz. Bünyemizde bugün itibariyle farklı branşlarda 8 ayrı mühendisle işlerimizi yönetiyoruz. Alanında uzman, tecrübeli müdürler ve danışmanlarla birlikte işimizi takip ediyoruz. Bünyemizde daimi çalışan beyaz yakalı 53 çalışanımızla hizmet sunuyoruz. Bahçelerimizde hasat zamanı ve meyve sevkiyat dönemlerimizde doğrudan veya dolaylı 180 kişiye istihdam sağlıyoruz. Klasik anlamıyla 4 duvar ve bir soğutma sisteminden ibaret herkesin bildiği klasik soğuk hava depoculuğu yapmıyoruz. İşimizi profesyonelce takip ediyor, profesyonel alıcılarla çalışıyor, markalaşmanın sorumluluğu ve zorlu yolculuğunda tüm gücümüzü sarf ediyoruz. Bu nedenle de Türkiye geneli hizmet veren ulusal zincir marketlerin tercih ettiği bir firma olma ayrıcalığımızın sürekliliğini sağlamaya uğraşıyoruz.

ELMA 14 AY AYNI KALİTEDE KORUNABİLİYOR

Depolarımızda en modern teknolojileri kullanıyoruz. Dinamik atmosfer kontrollü depolarımızda elmayı 14 ay süreyle renk, çıtırlık ve aromasını kaybetmeden muhafaza edebiliyoruz. Türkiye’de yerli kiviyi bizden daha uzun süre muhafaza edebilen depo yoktur. Yerli kiviyi en son biz satıyoruz. Ulusal zincir marketler bizde tükenince yurtdışından kivi ithal ediyor. Bizim sayemizde ülkemize uzun bir süre kivi ithalatı olmuyor. Kivi ithalatını yine de çok ciddi oranda önleyebiliriz, ama hasat sezonunda istediğimiz miktarda kivi temin edemiyoruz. Kivi muhafazada Türkiye geneli tüm soğuk hava depoları arasında biz birinciyiz. Bazı ulusal firmalar üretim sezonumda bahçelerden aldıkları kivilerini bizde muhafaza ediyor. Bizdeki kaliteyi hepsi biliyor, her biri bizimle çalışmak istiyor ama tüm marketlerin taleplerini karşılayamıyoruz.

Tasnif ve paketleme makinalarımızda her bir kasadaki meyveyi renk ve ebadına göre 11 ayrı şekilde seçebiliyor, işçi insiyatifi olmadan AB standartlarında 11 ayrı kalite ve görsellikte paketleme yapabiliyoruz. Depolarımızda ısı, nem, oksijen gibi muhafaza değerlerini tamamen elektronik ve otomatik olarak ayarlıyor, meyve çekirdeklerinden sinyaller alarak depo ortam değerlerini ayarlıyoruz. Meyveyi ameliyat masasındaki hasta gibi en az solunum değerleriyle muhafaza ediyor, yaşlanmasını 14 aya kadar uzatabiliyoruz. Depolarımızda kullandığımız daha pek çok özelliğimiz sayesinde tüm rakiplerimize karşı avantaj sağlıyoruz. Buradan hareketle geldiğimiz noktada başkalarıyla değil kendimizle yarışıyoruz. Bu başarılarımızı Sayın Bakanımız da bildiği için bizi Türkiye’ye örnek gösteriyor. Meyve üretiminin az olduğu ilimizde soğuk hava depoculuğu sektöründe böylesi bir başarı herkesin dikkatini çekiyor biz de ilimize böylesi bir tesis kazandırdığımız için gurur duyuyoruz.

TÜRKİYE’NİN HER YANINDAN ÇORUM’A MEYVE GELİYOR

İlimizde diğer çiftçilerimiz tarafından kaliteli meyve üretimi için bahçeler kurulmamasından üzüntü duyuyoruz. Meyve tedariki için Türkiye’nin her tarafından bahçeler geziyoruz, aldığımız meyveleri Çorum’a getiriyor satmak için tekrar Antalya, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon gibi ulusal zincir marketlerin ana depolarına tekrar taşıyoruz. Onlar da kendi araçlarıyla yurt genelindeki mağazalarına taşıyor. Dolayısıyla bu nakliye işleri bizim maliyetimizi artırıyor. Yıllık ortalama 7 bin ton civarında meyve getiriyor bunu tekrar geri dışarıya taşıyoruz. Bu taşıma işlerinde yıllık ortalama 350 tır meyve geliyor tekrar en az 350 tır yük geri gidiyor. Bu da bizi rakiplerimiz karşısında ekonomik açıdan zayıflatıyor. Özellikle yurtdışı satışlarımızda konteyner taşınması maliyetlerimizi ciddi oranda etkiliyor. ÇORUM HABER Gazetemizin ilimizdeki ulaşım ağlarının yetersizliği konusundaki duruşu son derece yerinde ve haklı bir konudur. Ulaşım sıkıntısı pek çok firma gibi bizim maliyetlerimizi doğrudan etkiliyor. ÇORUM HABER Gazetesi’ni ulaşım konusunu yoğun bir şekilde gündemde tutması nedeniyle tebrik ediyoruz. Yurtdışından gelecek olan misafirlerimiz öncelikle havaalanını soruyor. Ankara’ya, İstanbul’a özel araç göndererek misafirlerimizi havaalanından getiriyor, tekrar özel araçla göndermek zorunda kalıyoruz.

PAZAR SORUNUMUZ KALMADI

Firma olarak sebze meyve piyasasında geldiğimiz nokta son derece üst düzeye ulaşmıştır. Pazar problemimiz kalmamıştır. Kaliteli üretim müşteriyi ayağınıza getiriyor, yurtdışından gelen büyük tonajlarda taleplere yetişemiyoruz. Bölgemiz çiftçisine destek olmak, üretimi yurtdışına taşımak için son iki yıldır soğan ihracatına da başladık. Bu işler için modern soğuk hava deposu kurduk. Paketleme tesislerimizi faaliyete geçirdik. Sadece River firmamızdan geçen yıl 2 milyon dolar civarında yurt dışına elma, kivi, soğan ihraç ettik. Ülkemize döviz kazandırdık. Bu yıl, bölgemizde soğan üreticilerimizin ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. İklim şartları nedeniyle ellerindeki soğanlarda uyanma ve çürüme arttı. Satış fiyatları düştü. Bu nedenle bir an evvel ilimiz üreticilerinin soğanlarını değerlendirebilmeleri için yurtdışı satışlarımızı hızlandırdık. Her gün soğanını getiren üreticilerimizin ürünlerini tesislerimizde işliyor konteynerlerle yurtdışına sevk ediyoruz. Çorum’da tarım sektöründe çiftçilerimize rehber ve destek olmak istiyoruz. Sözleşmeli üretimler yaptırıyoruz. Bu konuda bizimle çalışabilecek, alternatif ürün yetiştirebilecek, kaliteli üretim yapacak çiftçilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Siz yeter ki üretin, biz satarız diyoruz. Bu Pazar imkanından herkes yararlansın istiyoruz.

SİRKE ÜRETİMİ BAŞLAYACAK

Önümüzdeki yıl ürün kayıplarını önlemek, bölgemizde yetişen her türlü meyveyi değerlendirmek, özellikle pandemi süreci yaşadığımız bu dönemde insanlarımıza katkı sunmak, istihdamı artırmak gibi nedenlerle sirke üretimine başlayacağız. Bununla ilgili arge çalışmalarımızı yaptık, ürün geliştirme konusunda farklı üniversite hocalarıyla proje hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda ilimizde doğal sirke üretimine başlayacağız. İnsanlarımıza kimyasal değil doğal yöntemlerle üretilmiş elma, ayva, kivi gibi meyvelerin sirkelerini sunacağız. Bu konuda çok iddialıyız, kısa zamanda yurt genelinde marka bir firma olacağız. Organize Sanayi Bölgesinde yerimizi hazırladık bu ay içerisinde inşaata başlayacağız.

Sayın Bakanımızın örnek gösterdiği bir tesise ulaşmamızda emeği geçen TKDK yönetimi ve personeline, bizlerin bu noktaya ulaşmamızda büyük katkıları olan tüm personelimize ve bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Kurumsallaşma, markalaşma ve başarıya giden yolun zorluklarını yaşıyor, çok emek harcıyor, iyi de yoruluyoruz. Ama başarılarımızın başkaları tarafından görünülebilir bir düzeye ulaşmış olmasından da gururlanıyoruz. İşletmemizin Türkiye genelinde örnek gösterilmesinin ve Çorum ismiyle birlikte anılmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu takdiri Çorumlu tüm hemşehrilerimize adıyoruz. Yatırımlarımızı Çorum’da yapıyoruz. Biz, Çorum’u ve hemşehrilerimizi çok seviyoruz, onların her türlü takdire layık olduğunu biliyoruz. Şirket olarak her türlü tarımsal üretim yapmak isteyen üreticilerimizle tecrübelerimizi paylaşmaya, teknik destek vermeye, ürünlerini büyük pazarlara ulaştırmaya hazırız. İlimizde üretilen her türlü tarım ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışına açılan kapısı olmak istiyoruz. Yeter ki siz üretin, biz satalım diyoruz.”

(Haber Merkezi)