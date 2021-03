“Risk altındayız, aşı istiyoruz”

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Çorum Şubesi üyeleri aşı taleplerini dile getirmek için sendika önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, yüz yüze eğitime başlanmasının ardından öğretmen, öğrenci ve velilerin şehir içindeki hareketlilik nedeniyle risk altında olduğunu belirterek, bir an önce aşılanmak istediklerini söyledi.

“VAKA SAYILARI İKİ KATTAN FAZLA ARTTI”

Türkiye genelinde 2 Mart tarihinden itibaren toplu ve kontrolsüz bir normalleşmeye geçildiğini belirten Beyaz, geçen sürede Covid-19 vaka sayılarının iki kattan fazla arttığını ifade etti. “Salgının bu yayılımına karşın, aşının temini ve uygulaması konusunda da sağlıklı bir çalışmanın olmadığını görmekteyiz” diyen Beyaz, “Salgının hızla yayılması okulları, dolayısıyla eğitim ve bilim emekçilerini ve öğrencilerimizi olumsuz etkilemiştir” şeklinde konuştu.



“TALEPLERİMİZ DİKKATE ALINMADI”

Beyaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Sendikamızın eğitim kurumlarında gerekli tedbirlerin alınması ve eğitim emekçilerinin tamamının aşılanması yönündeki talepleri dikkate alınmamış, okullar gerekli önlemler alınmadan açılmıştır. Eğitim Sen olarak bugüne kadar yaptığımız bütün girişimler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na acil aşılama ile ilgili olarak yaptığımız başvurulara verilen cevaplar, eğitim emekçilerinin aşılanmasına yönelik ciddi bir adımın atılmadığını ve buna dair sağlıklı bir planlamanın da olmadığını ortaya çıkarmıştır.”

“AŞILANMA TAMAMLANANA KADAR

YÜZ YÜZE SINAVLAR ERTELENMELİ”

“Covid-19 pandemisi kısıtlamalarının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamının oluşması için; yeni öğretmen atamasının yapılması, ek dersliklerin açılması/yapılması, yardımcı personel istihdamının sağlanması, her okula bir sağlık personelinin atanması, her okula yeterli miktarda hijyen malzemesi gönderilmesi, ücretsiz maske dağıtılması, eğitime ek bütçe ayrılması ve 2021 bütçesinde eğitime ayrılan payın artırılması taleplerimizin hiç biri karşılanmamış tam tersi uygulamalar hayata geçirilmiştir.”

“ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER TEHDİT ALTINDADIR”

“Toplu ve kontrolsüz açılmanın ardından, ilkokullarda, 8. ve 12. Sınıflarda yüz yüze eğitime başlanması ve zorunlu yüz yüze sınavlar sonrası pek çok öğrenci ve öğretmen Covid-19 virüsüne yakalanmıştır. 2 Mart sonrasında vaka, ağır hasta ve ölüm sayılarında yaşanan hızlı artış, eğitim emekçilerine aşıda öncelik tanınması yönündeki acil talebimizin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmenlerin, öğrencilerin, eğitim kurumlarında görev yapan yardımcı hizmetli, memur, idari ve teknik personelin, ailelerin ve toplumun sağlıklı yaşam hakkı nedeniyle açık tehdit altındadır. Gerekli önlemler alınmadan böylesine büyük bir risk altında görev yapmaya zorlanmamızın sağlıklı yaşam hakkımıza müdahale anlamına geldiği açıktır. Bizlerin, aile bireylerimizin, öğrencilerimizin ve öğrenci velilerimizin hastalanması halinde başta siyasal iktidar olmak üzere sorumluluk MEB ve Sağlık Bakanlığı’nda olacaktır.”

“HER İKİ DOZ AŞININ BİR AN ÖNCE YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Salgın hastalıktan korunmak, en azından hafif atlatabilmek için iki doz aşının yapılması ve bağışıklık sağlanması için belirli bir sürenin geçmesi zorunludur. Sonradan telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerin oluşmaması için; her iki doz aşının bir an önce yapılmasını talep ediyor, ortaya çıkabilecek olumsuzluklar için şimdiden yetkilileri uyarıyoruz. Okullardaki tablo daha da ağırlaşmadan yüz yüze sınavlar okullardaki tüm emekçilerin aşılanması tamamlanana ve gerekli önlemler alınana kadar ertelenmelidir. Toplum sağlığı için, eğitim hakkı için, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için aşı istiyoruz!” (Nurdan AKBAŞ)