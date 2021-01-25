Başkan Aşgın beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Turhan Candan ile birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Halk Ozanı Rıfat Kurtoğlu’na “geçmiş olsun” ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Aşgın ziyaretle ilgili sosyal paylaşım sitesinden “Çorum’umuzun değerli ozanı Rifat Kurtoğlu’nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek ozanımıza geçmiş olsun temennimizi ilettik. İnşallah tez vakitte hem sağlığına hem de sazına kavuşur” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)