Rıfat Büfe 31. yılını kutluyor

Ülker & Rıfat Umur çiftinin işletmeciliğini yaptığı, Hürriyet Parkı’nın köşesinde 10 Temmuz 1991 yılında kurulan ve 2016 yılına kadar burada, 5 yıldır ise hemen aynı bölgenin karşısındaki yerinde faaliyetlerini sürdüren Rıfat Büfe bugün 30 yılı geride bırakıyor.

Çorum’da Tekel ürünleri bayiliği dışında 1993 yılından beri Spor Toto, 1997 yılından beri de Sayısal Loto bayiliği ile ilk sabit bayilerden biri olduklarını söyleyen işletme sahibi Rıfat Umur, şans oyunları bayiliğinin yanı sıra Çorum Kart (Otobüs kartı) dolum bayiliği ve N Kolay yetkili fatura ödeme merkezi olarak da Çorum halkına 31 yıldır hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Su, doğalgaz, telefon, internet ve dijital TV platformlarına ait fatura tahsilatlarını hızlı bir şekilde yaptıklarını, şans oyunlarında bugüne kadar bir çok kez büyük ikramiyeyi vermeyi başardıklarını, 1 Ağustos’ta başlayan Sisal Şans bayiliğini de devam ettiklerini kaydeden Rıfat Umur, otobüsler için Çorum Kart dolumunda kredi kartıyla komisyonsuz yükleme yapan tek bayii olduklarını ve YEPAŞ Bayii olarak elektrik faturalarını da komisyon almadan tahsil ettiklerini dile getirdi.

Rıfat Büfe ayrıca zengin içecek ve atıştırmalık çeşitlerini de bünyesinde bulunduruyor.

(Volkan SINAYUÇ)

