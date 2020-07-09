Rıfat Büfe 30 yaşında

Ülker & Rıfat Umur çiftinin işletmeciliğini yaptığı, Hürriyet Parkı’nın köşesinde 1991 yılında kurulan ve 2016 tarihine kadar burada, 4 yıldır da hemen aynı bölgenin karşısındaki yerinde faaliyetlerini sürdüren Rıfat Büfe bugün 29 yılı geride bırakıyor.

Çorum’da Tekel ürünleri bayiliği dışında 1993 yılından beri Spor Toto, 1997 yılından beri de Sayısal Loto bayiliği ile ilk sabit bayilerden biri olduklarını söyleyen işletme sahibi Rıfat Umur, şans oyunları bayiliğinin yanı sıra Çorum Kart (Otobüs kartı) dolum bayiliği ve N Kolay yetkili fatura ödeme merkezi olarak da Çorum halkına 30 yıldır hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Su, doğalgaz, telefon, internet ve dijital TV platformlarına ait fatura tahsilatlarını hızlı bir şekilde yaptıklarını, şans oyunlarında bugüne kadar iki kez büyük ikramiyeyi vermeyi başardıklarını, 1 Ağustos’ta başlayacak yeni dönemde de Sisal Şans bayiliğine de devam ettiklerini kaydeden Umur, otobüsler için Çorum Kart dolumlarında kredi kartıyla komisyonsuz yükleme yapan tek bayii olduklarını ve YEPAŞ Yetkili Bayii olarak elektrik faturalarını da komisyon almadan tahsil ettiklerini vurguladı.

Zengin içecek ve atıştırmalık çeşitlerini de bünyesinde bulundurduklarını anımsatan Rıfat Umur, özellikle 6 rakamla büyük ikramiye veren şans oyunlarında son haftalarda çok sayıda müşterilerinin 5 tutturduğunu da sözlerine ekledi.

(Nurdan AKBAŞ)