Rıdvan Samsunlu’nun kızı Güler ile Erdal Altuntaş’ın oğlu Turgay evlendi
CHP önceki İl Genel Meclisi Üyesi Rıdvan Samsunlu’nun kızı Güler ile önceki Laçin Belediye Başkanı Erdal Altuntaş’ın oğlu Mehmet Turgay Altuntaş, önceki akşam İnci Cafe-Düğün Salonu’nda yapılan düğünle dünyaevine girdiler.
Güncel 13.07.2020, 19:56
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Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı. Nikah şahitliklerini Muzaffer Külcü, Çetin Hıncalbaşaran, Osman Samsunlu ve Esra Samsunlu yaptı.
Gelin, Esenboğa Havalimanı’nda, damat ise Atatürk Havalimanı’nda hava trafik görevlisi.
ÇORUM HABER, Berna-Rıdvan Samsunlu ve Rezzan-Erdal Altuntaş çiftlerini kutlar, Güler ile Turgay’a ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)
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