Rıdvan Duran bugün Çorum’da 

Genel Müdür Duran, bugün saat 15.30’da Anitta Otel Muvatalli Salonu’nda, Çorum’daki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin imtiyaz sahipleri veya yetkili yöneticileri ile bir toplantı yapacak.

Tanışma toplantısında, BİK Genel Müdürü’nün, sektörün geleceğine yönelik gazete temsilcileriyle istişarelerde bulunacağı bildirildi. (Haber Merkezi)

