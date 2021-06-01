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Rıdvan Duran bugün Çorum’da 

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran bugün Çorum’a geliyor. 

Güncel 01.06.2021, 00:05
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Rıdvan Duran bugün Çorum’da 

Genel Müdür Duran, bugün saat 15.30’da Anitta Otel Muvatalli Salonu’nda, Çorum’daki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin imtiyaz sahipleri veya yetkili yöneticileri ile bir toplantı yapacak. 
Tanışma toplantısında, BİK Genel Müdürü’nün, sektörün geleceğine yönelik gazete temsilcileriyle istişarelerde bulunacağı bildirildi. (Haber Merkezi) 
 

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