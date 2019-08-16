Rıdvan Duran, BİK Genel Müdürü oldu

Bazı bakanlıklara ve kurumlara ilişkin görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alındı ve bu suretle boşalan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran getirildi.

RIDVAN DURAN KİMDİR?

Rıdvan Duran, 1972'de Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Duran, 2004-2008 yıllarında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu, 2014'e kadar Başkanlık Müşavirliği yaptı.

SASKİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinin ardından Duran, Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevinde bulundu.

Duran, 2017 Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü olarak atandı. Rıdvan Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararıyla da Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne getirildi.

Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı, Sakaryaspor Kulüp Asbaşkanlığı ve Başkan Vekilliği, Türkiye Karate Federasyonu asbaşkanlığı yapan Rıdvan Duran, halen Türkiye Wushu-Kungfu Federasyonu Asbaşkanlığı görevini sürdürüyor. Duran, evli ve 4 çocuk babası.

(Haber Merkezi)