Reyhan Bolat’ın oğlu İsmail, Serya Eryaşar’la evleniyor

Genç çiftin düğünü, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılacak.

Düğüne ve yarın akşam yapılacak kına gecesine, Reyhan Bolat’ın ekibinin renk katması bekleniyor.

ÇORUM HABER, Nuriye-Hasan Eryaşar çiftini ve anne Reyhan Bolat’ı kutlar, Serya ile İsmail’e ömür boyu mutluluklar diler.

