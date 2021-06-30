Reyhan Bolat’ın oğlu İsmail, Serya Eryaşar’la evleniyor
Çorum Kına-Organizasyon sahibi Reyhan Bolat’ın oğlu İsmail Bolat, Serya Eryaşar’la hayatını birleştiriyor.
Güncel 30.06.2021, 23:05
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Genç çiftin düğünü, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılacak.
Düğüne ve yarın akşam yapılacak kına gecesine, Reyhan Bolat’ın ekibinin renk katması bekleniyor.
ÇORUM HABER, Nuriye-Hasan Eryaşar çiftini ve anne Reyhan Bolat’ı kutlar, Serya ile İsmail’e ömür boyu mutluluklar diler.
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