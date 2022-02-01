Reyhan Bolat, kayınbiraderini kaybetti
Çorum Kına Organizasyon Firması Sahibi Reyhan Bolat’ın kayınbiraderi Ali Bolat (68) geçirdiği beyin kanaması nedeniyle, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 01.02.2022, 19:11
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Münevver Bolat’ın eşi, İlknur Bolat ve Mahmut Bolat’ın babaları olan Ali Bolat’ın cenazesi, Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen törenden sonra Turgut köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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