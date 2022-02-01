Reyhan Bolat, kayınbiraderini kaybetti

Münevver Bolat’ın eşi, İlknur Bolat ve Mahmut Bolat’ın babaları olan Ali Bolat’ın cenazesi, Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen törenden sonra Turgut köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

