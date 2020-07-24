RET YKD’dan tekerlekli sandalye

Eylül 2019’dan bu yana “Çorum İlindeki Dezavantajlı Gruplara Koruma Hizmeti Sağlanması Projesi” kapsamında Ulukavak Mahallesi’nde kurulan Benim Hayatım Merkezi ile yerel ve mülteci halktan dezavantajlı kişilere koruma hizmeti sunan RET YKD, çalışmalarına devam ediyor. Son olarak tekerlekli sandalye ihtiyacının tespit edildiği kişiler için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (BMMYK) yapılan destek çağrısı sonucu, BMMYK’nın sunduğu ayni yardım ile tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

RET YKD, BMMYK’ya desteği için teşekkür ederken RET YKD’nin Türkiye’de kapsayıcı toplulukları desteklemek amacıyla insani yardım sağlamaya devam edeceği belirtildi. (Haber Merkezi)