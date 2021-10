“Restorasyon yarım bırakıldı, İskilip Kalesi tehlike saçıyor”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İskilip Kalesi’nden Kaleboğazı Mahallesinde ikamet eden vatandaşların üzerine taş düşme olasılığının oldukça yüksek olduğunu, geçtiğimiz yıl bunun acı örneklerinin yaşandığını belirterek, yarım bırakılan restorasyonun bir an önce tamamlanmasını istedi.

Beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte İskilip İlçesinde yarım bırakılan yatırımları inceleyen CHP İl Başkanı Tahtasız, İskilip kalesinin tehlike saçmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Tahtasız, “1 yıl önce kalede inceleme yapmış, tehlikenin durumunu görmüş ve yetkilileri göreve çağırmıştık. Ancak 1 yıldır herhangi bir çalışma yapılmadı. Turizm Bakanlığı, kalenin 3 tarafını restore ederken, asıl önemli olan ve yerleşim yerinin üzerinde bulunan kısım ihaleye çıkartılmadı. Kaleden Kaleboğazı Mahallesinde ikamet eden vatandaşların üzerine taş düşme olasılığı oldukça yüksek. Burayı artık Turizm Bakanlığı mı yapar, Valilik veya Özel İdare mi yapar, yoksa İskilip Belediyesi mi yapar artık bir an önce restorasyon tamamlanmalı ve gereken güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Kalenin dibindeki duvarlar patlayıp evlerin üzerine uçabilir. Ayrıca etraf pislik içerisinde, kalede temizlik yapılmıyor. Yetkilileri bir kez daha göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var’ın verdiği bilgiye göre; 4 tarafı surlarla çevrili olan tarihi İskilip Kalesi’nin restorasyon çalışmalarının tamamlanmaması, halkın can güvenliğini tehlikede bıraktı.

Geçtiğimiz yıl buradan bazı evlerin üzerine taşlar düştü. Yerinden oynayan ve bir hayli eskiyen duvardan taşların düşmesi halkı tedirgin ediyor.

İnsan hayatının her şeyden önemli olduğunun altını çizen Tahtasız, “kimsenin burnu dahi kanasın istemiyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gereken tedbirler bir an önce alınsın, restorasyon çalışmaları tamamlansın” dedi.

İskilip ziyareti sırasında CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a; İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal ve bazı parti yöneticileri de eşlik etti. (Haber Merkezi)