Restoran önünden arabasını çaldılar

Çorum Sanayi Sitesi’nde bulunan bir restoranın önünden park halinde bulunan araç çalındı.

Edinilen bilgilere göre olay önceki gün Çorum Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Turgay Karaca’ya ait 19 KF 356 plakalı siyah transporter araç iş yeri önünden çalındı. Aracın çalındığını fark eden Turgay Karaca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekilperi yapılan incelemenin ardından soruşturma başlattı.

Araç sahibi Turgay Karaca çalınan aracını görenlerin 0532 113 61 40 numaralı telefona ulaşarak bilgi vermesini istedi.

(Haber Merkezi)

