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Ressam ve heykeltıraşlar Çorum’a hayran kaldı

Belediye’nin davetlisi olarak kente gelen 38 kişilik bir heyet, Çorum’a hayran kaldı. Aralarında ressam, heykeltıraş gibi sanatçıların yer aldığı grup Çorum’un tarihi yerlerini gezdi, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde yer alan resimleri inceledi.

Ressam ve heykeltıraşlar Çorum’a hayran kaldı

Belediye’nin davetlisi olarak kente gelen 38 kişilik bir heyet, Çorum’a hayran kaldı. Aralarında ressam, heykeltıraş gibi sanatçıların yer aldığı grup Çorum’un tarihi yerlerini gezdi, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde yer alan resimleri inceledi.

13 Şubat 2020 Perşembe 20:55
Ressam ve heykeltıraşlar Çorum’a hayran kaldı

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün de yakından ilgilendiği heyet iki gün boyunca Çorum’a gördükleri ilgi ve yakınlıktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Çorumlu ressam Doç. Dr. Bünyamin Balamir ve ünlü seyyah Abidin Lütfü Demir önderliğinde Çorum’u gezme imkânı buldukların ifade eden sanatçılar, Çorum’un tarihi ve kültürel güzelliklerini büyüleyici olarak nitelendirdi.

50 yıldır Çorum’dan uzak olmasına rağmen memleketiyle gönül bağını hiç koparmadığını belirten Bünyamin Balamir, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Çorum’u hem turizm hem de tanıtım anlamında daha da geliştirmek için duyduğu heyecanın kendilerini de heyecanlandırdığını söyledi. “Her biri birbirinden değerli dostlarımıza Çorum’u tanıtmak için buraya geldik.” diyen Balamir, kendilerine gösterdiği yakın ilgi nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Heyet içerisinde yer alan ressam Prof. Dr. Hasan Pekmezci de Çorum’un tarihi güzelliklerinin dillere destan olduğunu vurguladı. Çorum’un büyük şehirlerde bile örneği olmayan bir resim müzesine sahip olduğunu ifade eden Pekmezci, “Arkadaşlarımızla bu galeriyi görünce hayranlığımızı gizleyemedik. Soğuk havaya rağmen tüm arkadaşlarımız Çorum halkının misafirperverliğiyle ısındık. Çorum’un güzelliklerinden etkilenmemek elde değil. Geziden çok büyük keyif aldık.” dedi.

Başkan Aşgın da organizasyonun Çorum’un imajı açısından çok önemli olduğunun altını çizerek “Bu etkinliğin geri dönüşlerinin çok olumlu olacağını diliyorum. Tüm misafirlerimiz çok güzel duygularla şehrimizden ayrılıyorlar. Misafirlerimiz, gittikleri yerlerde Çorum’un güzelliklerini dile getirmelerinden mutluluk duyacağız. Daha şimdiden farklı ülkelerdeki sanatçılarla bilgi paylaşımında bulundular.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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