"Resmi ilan tarifesinin artışı yerel basına nefes aldıracak"

Türkiye genelinde 9 gazeteciler federasyonu, 91 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek örgütü ile bu kuruluşlara üye 20 bin gazeteciyi temsil eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu adına yazılı bir açıklama yapan Genel Başkan Nuri Kolaylı, Basın ilan Kurumu’nun yerel basına yönelik çalışmalarını önemsediklerini vurguladı.

Basın İlan Kurumu’nun Kasım ayı olağan genel kurul toplantısında alınan ve bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yüzde 20 oranındaki ilan tarifesi artışının, özellikle koronavirüs salgını döneminde zor koşullarda fedakârca görev yapan yerel basın kuruluşları için rahatlatıcı bir karar olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Kolaylı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

“Toplam 36 üyeden oluşan Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonumuzu temsil eden arkadaşlarımızla birlikte, yerel basının sorunlarını gündeme getirerek çözüm önerilerimizi sunuyoruz.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’muzun 30. dönem 6. toplantısı 18 Kasım 2020 tarihinde yapılmıştı. Toplantıda, tirajı 50 binin altındaki gazeteler için uygulanan ve sütun/cm fiyatı 17 TL olan ilan bedeli, 2021 yılı için geçerli olmak üzere 20.40 TL’ye yükseltildi. Tirajı 50 binin üzerindeki gazeteler için uygulanan ilan tarifesi de %5 artışla 49,35 TL oldu.

Bu kararın alınmasında emeği geçen BİK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’ya, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’a, Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyelerine ve TGK ailemizin temsilcileri BİK Yönetim Kurulu Üyemiz Şevket Erzen'e, Nazmi Bilgin'e, Mustafa Arslan'a, Sezai Ballı'ya ve Şevket Karahan'a meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum.”

Basın İlan Kurumu’nun Kasım ayı olağan genel kurul toplantısında alınan ve bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yüzde 20 oranındaki ilan tarifesi artışı 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. (Haber Merkezi)