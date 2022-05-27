Resim öğrencilerinin duyarlılığı
Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencileri Sinem Yörenç ve Abidin Bağcı, SMA Hastası Alp bebeğe destek olmak ve minik Alp için yapılan bağışlara katkıda bulunmak amacıyla bir resim sergisi düzenlediler.
Güncel 27.05.2022, 17:30
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“Alp Bebek İçin” sloganı ile gündeme gelen ve “Portreler Ve Balıklar” ismini taşıyan karma sergi Kadeş Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Sinem Yörenç’in bir tanesi diptik olmak üzere figüratif balık soyutlamaları temalı 11 adet eseri, Abidin Bağcı’nın ise ahşap üzerine yağlı boya portrelerden oluşan 12 adet eseri açık havada izlendi.
Sergiden elde edilecek tüm gelirin SMA Tip-1 tanılı 3 aylık bebek Alp Keskin’e bağışlanacağını belirten Yörenç ve Bağcı, küçücük de olsa bir katkı sağlayabilirlerse mutlu olacaklarını ifade ettiler.
(Haber Merkezi)
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